HÅN, in anteprima il video di ‘Jenny!’

Jenny! è una canzone che parla di inclusione e sessualità attraverso la storia di «un pianeta immaginario in cui le etichette non esistono, le diversità sono importanti, valorizzate e non soffocate». La canta HÅN, giovane musicista italiana della zona del lago di Garda che suona un pop elegante, minimale e raffinato. Dopo il buon esordio The Children, HÅN ha affinato la sua musica suonando dal vivo, in particolare aprendo i concerti di Cigarettes After Sex e Bonobo e calcando i palchi di festival importanti come Eurosonic, Nooderslag e Primavera Sound. Ora è pronta pubblicare un nuovo EP, anticipato proprio da questo nuovo singolo.

«Un giorno la canzone si è come materializzata nella mia testa», dice di Jenny!. «Stavo pensando molto a chi sono, a chi voglio essere, e ho iniziato a immaginare questa ragazza che si lascia alle spalle il suo mondo per approdare ad un altro, verso cui sentire uno spirito di appartenenza. Penso che sia in qualche modo curiosa la nostra necessità di utilizzare etichette per qualsiasi cosa. A volte vorrei che non esistessero, ma immagino che questo genererebbe caos. Nel pianeta che ho sognato questo tipo di caos non esiste».

Nel video, che trovate in anteprima qui su Rolling Stone, HÅN interpreta Jenny, «una viaggiatrice spaziale che lascia il suo mondo e va nell’ignoto». Su un nuovo pianeta, la protagonista incontra un essere vestito con un abito solenne e che la somiglia nei minimi dettagli. «Rappresenta una versione più forte e senza paura di lei, qualcosa di cui aveva sempre bisogno». Il nuovo EP di HÅN uscirà venerdì 17 luglio.