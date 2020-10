Gnu Dada, in anteprima il video di ‘Astrodinamica’

Astrodinamica è una ballata a tinte psichedeliche con un arrangiamento elegante, cori sognanti e chitarre tra il folk e lo spazio profondo. È un pezzo molto bello, insolito per la scena italiana, di gran classe. È anche il singolo d’esordio degli Gnu Dada, un quartetto di «orfani italiani. Veri e finti, disperati colorati persi in questi anni stinti tecnici e metallizzati». Come suggerisce il nome, sono anche dadaisti, ma «di sostanza e pianoforte».

La band descrive Astronomica come «una canzone d’amore, una piccola sinfonia spaziale» che parla della ricerca di un sentimento come una salvezza, come l’isola all’orizzonte per un naufrago. «Forse è solo un miraggio, e il canotto su cui siamo è bucato, ma c’è bisogno di qualcuno che ci creda, che soffi continuamente dentro aria per arrivare, ossigeno nuovo».

Il video, un’animazione in formato quadrato realizzata da Maria Zilli, nasce dall’esigenza di non sporcare l’immaginario della band con dei volti. «In questo mondo eccessivamente bombardato di immagini inutili si deve andare all’essenza delle cose», racconta. «La prima volta che ho ascoltato Astrodinamica ho desiderato subito darle una vita anche visiva, accostare colori e immagini disegnate ai sentimenti che mi provocava quella cascata di note». Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire da oggi.