Gli Street Clerks hanno assemblato il tormentone dell’estate

Prendiamoci tutti tre minuti per ascoltare quello che che a nostro discreto parere dovrebbe entrare nella gara fra i tormentoni dell’estate. Si chiama Ho Fame ed è il nuovo singolo degli Street Clerks, band fiorentina che avrete sicuramente già visto a X Factor o da Cattelan.

«Ho Fame è venuta da sé in uno di quei pomeriggi in cerca di ispirazione, in cui mi sono accorto che per coprire l’ansia e il nervosismo di non riuscire a terminare la canzone, avevo appena ingurgitato voracemente un pacchetto di patatine e una barretta di cioccolato» racconta Valerio, voce e chitarra della band. «Da lì è partita la riflessione su quanto, legato al cibo, ci sia tutto un mondo sommerso di emozioni, paure, ansie…ma anche momenti di piacere. Siamo in estate quindi è stato inevitabile legare tutto ciò all’angoscia per il drammatico momento della prova costume!»

Il videoclip, girato da Stefano Poggioni (Factory Prd) tra Marina di Pisa e Forte dei Marmi, affronta la fame soprattutto dal punto di vista contemporaneo: una ricerca del meglio e del più bello che sostanzialmente non si esaurisce mai, generando anche ansie e disturbi figli di questo secolo.