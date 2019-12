Giraffe, in anteprima il nuovo video ‘Lontano’

«Ad ispirare Lontano è stata una ragazza – racconta Giraffe a proposito del nuovo singolo, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima – un giorno ha preso la chitarra in mano e mi ha detto “stanotte mi sono imparata degli accordi (Do-Lam-Mim)”. Ovviamente non sapeva suonare, teneva la lingua tra i denti e imprecava, ma in quel momento esatto ho realizzato che ero di fronte ad un “mostro”, qualcosa da cui non mi sarei liberato facilmente e che oggi mi perseguita ancora. Era l’Amore. Quello vero, quello che ti schiaffeggia».

Un tappeto blues si incrocia con l’elettronica, tra ritmiche dalle sfumature trap e un cantautorato fresco e interessante, arricchito dal detune con cui Giraffe duetta su tutto il brano. Le atmosfere spiazzanti del brano si rispecchiano nel video diretto da Alessandro Passamonti, fratello e batterista di Giraffe: un alternarsi di ecosistemi con suggestivi piano sequenza studiati per accompagnarci Lontano in questo viaggio che sembra una storia d’amore ma ha il sapore di un’incessante fuga.