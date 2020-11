Giorgieness, in anteprima il video di ‘Successo’

Giorgieness torna alle origini con il nuovo singolo Successo. È un brano potente, trascinato da un riff distorto e un gran ritornello, che ricorda il rock viscerale della prima fase della sua carriera. Arriva subito dopo Maledetta, il brano che ha segnato il suo ritorno dopo l’EP Nuove Regole.

Successo è una canzone dallo spirito provocatorio e dissacrante, spiega Giorgieness, che l’ha scritta per sfogarsi dalle frustrazioni che prova facendo il suo lavoro.«È nata quasi in un istante, una parola dopo l’altra, mi sono divertita molto a scriverla. Amo quello che faccio, ma a volte vivere certe dinamiche può essere davvero stressante. Ho scritto Successo per rendere tutto meno pesante. Poi, col tempo, come spesso accade con le canzoni, mi sono resa conto che fotografava molto altro: fatti di cronaca, politica, storie di mille persone, rapporti e sogni». All’inizio il ritorno al rock l’ha spaventata, poi ha trovato il riff giusto e non c’era modo di rinunciarci. «È così martellante e potente che non poteva non essere la colonna portante dell’intero brano. Viva le chitarre!»

Il video, girato da Silvano Richini, è concepito come la versione pop e colorata di un action movie. «È un po’ la metafora di come ci si sente in un ambiente di lavoro. Mi piaceva molto l’idea di avere un’altra cantautrice in scena, nella parte del cattivo», dice Giorgieness. Si tratta di AmbraMarie, la voce dei John Qualcosa: «Ho sempre amato i cattivi dei cartoni animati», dice, «e grazie a Giorgia ho realizzato un sogno. Amo il suo modo inclusivo e generoso di intendere la musica, senza invidia o rivalità».

L’obiettivo della clip, spiega Giorgieness, è «sfatare il mito della competizione femminile, ridicolizzato ed eliminato dall’immaginario comune. Ho pensato subito ad Ambra per due motivi: abbiamo la stessa visione della musica e dell’etica con cui la facciamo, ne parliamo a lungo e spesso. E poi ha pubblicato un disco incredibile e coraggioso che ho amato molto».

Successo anticipa il nuovo album di Giorgieness, in uscita a febbraio 2021 per l’etichetta Sound To Be.