Gigante, in anteprima il nuovo video ‘Rettile’

S’intitola Rettile il singolo con cui ritorna in scena Gigante, uno dei nomi più interessanti fra le nuove leve della scena italiana, al suo debutto con Carosello Records, storica etichetta indipendente che negli ultimi anni ha contribuito al lancio di artisti come Coez, Levante e i Thegiornalisti.

Il singolo, molto lontano dall’immaginario che ha contraddistinto i lavori precedenti, racconta la condizione in cui si è materialmente in un posto ma non del tutto presente: attraverso la metafora di un rettile che resta immobile, sdraiato sul pavimento, con lo sguardo assente; un corpo unico ubiquo in due ecosistemi diversi. Il paragone con l’animale diventa quindi metafora in cui individuare in disincantato distacco dalla realtà, in cui la voce narrante canta un modo di percepire gli spazi e le situazioni, fisicamente presente ma con i pensieri assorto nello spazio delle proprie idee e delle proprie suggestioni.

Molto riconoscibile, inoltre, è il timbro sonoro esibito da Gigante, dove l’ukulele suona in contrasto con le timbriche del synth pop a cavallo tra i ’70 e ‘80, sopra un tappeto ritmico minimale.