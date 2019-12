Generic Animal, in anteprima il nuovo video ‘Presto’ con Franco126

Oggi vi presentiamo in anteprima il video di Presto, il nuovo singolo di Generic Animal realizzato in collaborazione con Franco126. Il brano, inoltre, anticipa il nuovo album del musicista classe 1995, in uscita prevista per l’inizio del 2020.

Il video, diretto da No Text Azienda, ci porta in un mondo truccato di viola, una rappresentazione claustrofobica dove le difficoltà relazionali si rispecchiano in un vagone della metro che non si sa da dove parte né dove arriva, tanto il tragitto è sempre uguale. Generic Animal si trasforma in un personaggio surreale che gioca e dialoga con una telecamerina di sorveglianza per trasfigurarsi poi in un avatar, abitante di un micro-universo racchiuso in una game app da smartphone, mentre dal telefono arriva la voce di Franco126.

Il brano, prodotto da Carlo Luciano Porrini (72-HOUR POST FIGHT, Massimo Pericolo, Leute) è una ballad aperta da un arpeggio di basso distorto. Un flusso di coscienza per raccontare la difficoltà di una relazione di coppia e il senso di inadeguatezza nei confronti della persona che si ama.

Generic Animal, inoltre, ha annunciato una serie di concerti nei club italiani, sul palco sarà accompagnato per la prima volta da una band vera e propria. Queste le prime date confermate:

26 febbraio – Santeria Toscana 31 – Milano

6 marzo – Viper – Firenze

7 marzo – Monk – Roma

13 marzo – New Age Club – Roncade (TV)

14 marzo – Bronson – Ravenna

19 marzo – Hiroshima Mon Amour – Torino

21 marzo – The Cage – Livorno

28 marzo – Latteria Molloy – Brescia

4 aprile – Locomotiv – Bologna

8 aprile – Mangiadischi Live Club – Pescara

9 aprile – Mercato Nuovo – Taranto

11 aprile – Galleria 19 – Napoli