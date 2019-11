FUME’, in anteprima il nuovo video ‘Cosa te ne vai a fare’

S’intitola Cosa te ne vai a fare il singolo con cui debutta FUME’ – pubblicato lo scorso 29 ottobre per Artist First –, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima.

Il brano racconta la mancanza tradotta attraverso gli occhi di un’esperienza vissuta in prima persona, incapaci di accettare la fine di un amore. Il sentimento di nostalgia che pervade il singolo è rispecchiato dal cantato, in cui FUME’ racchiude l’epicentro della canzone dentro un’interpretazione che dimostra appieno le capacità dell’artista, mentre le parole scorrono sopra un tappeto di elettronica e pianoforte.

«Fregene d’inverno. Il video è visto con gli occhi di un ragazzo che ha perso il suo amore e lo vede andare via», ha detto FUME’ parlando di Cosa te ne vai a fare. «La vede vicina, ma non riesce mai a raggiungerla. L’obiettivo della telecamera è l’occhio di lui che la guarda, la cerca, la vede andare via per poi forse tornare, ritrovarsi e ricominciare».