Fulminacci suona ‘Forte la banda’ per ‘Luce Social Club’: il video in anteprima

“La musica pop la puoi fare soltanto se c’hai delle idee”, canta Fulminacci in Forte la banda, uno dei pezzi più interessanti del suo ultimo album Tante care cose (quello di Santa Marinella, per capirci). È una canzone che parla della gavetta dei musicisti e dei primi concerti nei locali, di quanto è “dovere e diritto guardare in avanti”, di certi discorsi nostalgici sulla musica e i grandi del passato.

Il cantautore l’ha suonata dal vivo sul palco di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale prodotto da Erma Pictures e condotto da Gianni Canova e Martina Riva. Il video della performance è in anteprima qui sul sito di Rolling Stone.

Lo show di Sky Arte torna con una puntata ricca di ospiti. Oltre a Fulminacci ci saranno Leonardo Di Costanzo, regista e sceneggiatore appena rientrato da Venezia 78 – dove ha presentato Ariaferma, che vi abbiamo raccontato qui –, l’attrice Anita Caprioli, protagonista con Fabio De Luigi della miniserie Ridatemi mia moglie, e la poetessa e scrittrice Edith Bruck, che presenterà il suo ultimo romanzo Il pane perduto, vincitore del Premio Strega Giovani 2021.

Le nuove puntate di Luce Social Club riprendono venerdì 17 settembre alle 20,10 su Sky Arte, on demand e in streaming su NOW.