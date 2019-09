Fuera, in anteprima il nuovo video ‘Vertigine’

S’intitola Vertigine il nuovo singolo dei Fuera, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. Loro sono un trio italiano giovanissimo, capaci di miscelare le sonorità dell’elettronica da club a testi cantautorali, in cui l’immaginario dell’elettronica è perfettamente rispecchiato. I Fuera nei loro brani cercano di rappresentare una fuga dalla quotidianità, dove le parole diventano un racconto di immagini e metafore in continua danza su tappeti techno e house.

Nel brano, racconta la band, «la vertigine diventa uno stimolo a raggiungere le mete più alte che le nostre menti possano immaginare solo per poter provare la sensazione di sentirsi pienamente vivi e presenti, appunto, solo in quel momento, ibernato nel perenne cambiamento dettato dallo scorrere del tempo».

«L’intensa tensione emotiva evocata da suoni sognanti e da immagini come una “savana come appartamento” o un tornado al centro del quale asciugarsi dalla pioggia, si risolve nel fischio finale che ci accompagna verso l’ascensione (o discesa, chissà) mentre sul nostro corpo sentiamo i brividi che solo la vertigine sa farci provare».

Dopo l’album d’esordio, Black Racism, i Fuera hanno prodotto Nuovo Vintage, una raccolta di brani che vengono periodicamente rilasciati sull’omonima playlist come tasselli di un puzzle concepito come fosse il ritratto sonoro dell’epoca in cui viviamo, tra insoddisfazione, ansia sociale, emarginazione ma anche voglia di riscatto, amore e umanità.