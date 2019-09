Francesco De Gregori, guarda il video live de ‘La donna cannone’

Da Generale a Viva l’Italia passando per Buonanotte Fiorellino, Rimmel, La Leva Calcistica della Classe ’68: i capolavori di Francesco De Gregori arrivano in televisione per un appuntamento imperdibile, fissato per mercoledì 18 settembre alle 21.15 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky). Francesco De Gregori in concerto – Baloise Session 2015 è il live del principe dei cantautori italiani registrato durante il celebre festival svizzero, di cui oggi vi presentiamo in anteprima una clip.

Brani che hanno scritto pagine indelebili nella musica italiana, canzoni ricche di un significato che va oltre la singola interpretazione, diventando un tesoro che ci accomuna tutti. Sul palco del Baloise Session, De Gregori ha portato tutte le sue gemme, alcune interpretate con nuovi arrangiamenti, altre lasciate spoglie, minimali, con il piano che si intreccia alla sua voce per La Donna Cannone, di cui potete vedere il video qui sopra.