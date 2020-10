Francesco Bianconi e il maschilismo: guarda il settimo episodio di ‘Storie inventate’

Nonostante segua sempre con particolare attenzione ciò che succede nel pop francese, devo ammettere che mi ero perso questa hit. Clara Luciani possiede voce e capacità interpretativa uniche, è sexy ma secondo me allo stesso tempo smitizza e modernizza il mito della sensualità femminile nella musica francese. Non a caso La grenade ha tutte le caratteristiche dell’inno, sia per forza melodica sia per incisività delle parole. Il testo è una delle più eleganti e sintetiche narrazioni sul sessismo che mi sia capitato di sentire di recente, anche per questo la canto volentieri. Perché the times they are a-changin’, mi sembra ormai chiaro.

Marta Barone, scrittrice e traduttrice, ha pubblicato per Bompiani quest’anno un bellissimo romanzo intitolato Città sommersa, storia di un’indagine molto privata ed emozionale. Quando le ho chiesto di partecipare a questa puntata di Storie Inventate (la più delicata e ostica), ha risposto proponendo di leggere le ultime pagine dell’Ulisse di James Joyce, il “monologo di Molly Bloom”: uno dei ritratti femminili più accurati e commoventi del mondo.

Guarda tutti gli episodi di Storie inventate.