Fiori di Cadillac, in anteprima il nuovo video ‘Old Gennaio’

«Contaminarsi è un gioco misterioso di cui non conosciamo l’origine», raccontano i Fiori di Cadillac parlando del loro ultimo singolo Old Gennaio, di cui oggi presentiamo il video in anteprima. «Due vite che si incrociano, ognuna con la propria storia, si mischiano e si confondono. Non sappiamo quando tutto questo abbia inizio, né fino a dove possa spingersi la contaminazione. Non ci è dato sapere all’inizio di una relazione, se il nostro organismo possa riuscire ad adattarsi al cambiamento, o se ne rimarrà vittima. Acquisiamo nuove abitudini, modifichiamo i nostri punti di vista, colmiamo i vuoti, cresciamo. È un gioco misterioso che possiamo vincere o perdere insieme, ma che ci renderà per certo, persone nuove».

Il brano racconta di un amore travagliato e stanco, un rapporto forse finito ma ancora vivo nella speranza di conoscersi e ‘contaminarsi’ di nuovo. Le parole del testo scorrono attraverso sonorità pop ricercate, in cui il cantautorato si intreccia a tocchi di elettronica che, dopo i lunghi accordi di synth e mellotron della prima parte, esplodono verso atmosfere che richiamano dalla dance music.