F.U.L.A., guarda il video di ’Touty’ in anteprima

Uscirà ufficialmente il 23 aprile su tutte le piattaforme di streaming ma oggi vi presentiamo il videoclip in anteprima. Parliamo di Touty, il nuovo singolo di F.U.L.A., all’anagrafe Oumar Sall, artista italo-senegalese classe ’93. F.U.L.A. inizia a comporre musica dopo la scomparsa del fratello Malick in una traversata del Mediterraneo verso la Spagna. La sua musica è multiculturalismo, e nel nuovo brano non mancano riferimenti linguistici e culturali al Senegal, paese di discendenza. Touty, che porta il nome della sorella, racconta una storia vera: «Un giorno mi chiamò mia madre preoccupata dicendomi che mia sorella era scappata di casa, perché suo marito, ancora una volta, le aveva messo le mani addosso». Nel videoclip, che è stato girato in Senegal, una giovane donna, dopo aver affrontato mille avversità lungo il cammino, riesce a trovare la strada di un futuro migliore. Potete vedere il video qui sopra.