ESSEHO, in anteprima il video di ‘Costellazioni’

Alla fine del 2020 Bomba Dischi ha presentato un nuovo artista del suo roster, un polistrumentista, autore e produttore romano che si firma col nome ESSEHO. Bambi, il primo singolo che ha prodotto con Amanda Lean, Not for Climbing, Sine e Niccolò Contessa, è stato un piccolo successo in radio e soprattutto in streaming, dove ha raccolto più di un milione di ascolti. Oggi torna con Costellazioni, canzone che mette in mostra la sua capacità di tenere insieme cantautorato e suoni contemporanei, beat e chitarre acustiche, cori pop e bassi sintetici.

Lui lo definisce un «piano sequenza tra gli angoli di casa e le fantasie che risiedono nella mia testa», il secondo episodio di una serie di brani «quotidiani, intimi, che rappresentano un periodo della mia vita. L’ho scritta di getto, prima della quarantena».

Il video, in anteprima qui sul sito di Rolling Stone, è girato cercando di evitare «un’impronta troppo discografica, un immaginario troppo canonico», e racconta il volo di un gruppo di paracadutisti. «Il brano si chiama Costellazioni, quindi abbiamo scelto di mostrare delle persone che cadono dal cielo», dice. «L’unico rimpianto è che non ci sono paracadutiste».

ESSEHO ha sempre scritto e prodotto la sua musica in contemporanea, con un approccio libero e senza regole. «Sono due cose diverse, è vero, ma non due mondi separati», dice. «Io ho iniziato direttamente con le mie cose, il mio primo artista ero io. Lavorando con gli altri ho scoperto cosa significa lavorare a un progetto, vedere sbocciare un artista. È emozionante». Dopo Costellazioni, si dedicherà agli Hideout, piccole session video girate in «nascondigli diversi», dove ha già proposto Bambi e una cover dei Tiromancino. Il suo primo disco è già in lavorazione, e uscirà nel 2021.