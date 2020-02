Elephant Brain, in anteprima il nuovo video ‘Weekend’

«Un video registrato in uno studio di amici, con degli amici, per degli amici. Rappresenta la musica in cui ancora crediamo, fatta di persone che suonano davvero, che ti supportano, che vengono amichevolmente a tirarti addosso fiumi di birra, festeggiando i tuoi traguardi nei luoghi familiari, quelli dove ci si ritrova sempre», dicono gli Elephant Brain parlando della clip che oggi presentiamo in anteprima, realizzata per il nuovo singolo Weekend.

Brano in cui la band perugina condensa tutti i tratti caratteristici del proprio suono tra batterie pestate e le chitarre che tornano a prendersi il centro delle scena. Il singolo, inoltre, è il nuovo estratto dall’album d’esordio Niente di Speciale, lavoro prodotto da da Jacopo Gigliotti dei FASK e con il master di Giovanni Versari. «Questo disco racconta tutto quello che abbiamo vissuto nei due anni in cui ci abbiamo lavorato, in un momento delle nostre vite molto complicato», aggiunge la band perugina. «Abbiamo condiviso idee, tempo, prospettive, volontà, momenti belli (bellissimi) e brutti (bruttissimi); trasferimenti, rapporti umani interrotti o iniziati, cambiamenti lavorativi, trasferte più o meno lunghe, qualche nuova cicatrice. Tutto senza però perdere di vista l’obiettivo di portare a termine questo album, un lavoro che è diventato per noi uno spaccato di vita».

Nel video compaiono, tra gli altri, gli amici Aimone Romizi e Jacopo Gigliotti dei FASK, Gaspare Vitiello (I Botanici) e tanti altri.