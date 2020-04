Dueventi, in anteprima il video di ‘Struggle’

Dueventi è un progetto di musica elettronica tutto italiano, affascinante e sperimentale, che tiene insieme jazz, IDM, art rock e una sorta di hip hop astratto. Il gruppo è formato da quattro polistrumentisti – la formazione prevede pianoforte, sintetizzatori, drum-machine, campionatori, chitarre, sassofono, clarinetto, flauto traverso, voce, basso e batteria –, che alternano strumenti digitali e analogici, acustici ed elettrici.

L’anteprima di oggi è Struggle, il primo singolo estratto da How, album d’esordio del gruppo. Sostenuto dal groove minimale e ossessivo della batteria di Youssef Air Bouazza, Struggle è un brano spigoloso e psichedelico, pieno di aperture di sassofono, dissonanze e inseguimenti tra strumenti. «Questo brano e questo testo ci sembrano le cose più vere e sentite che potessimo dire in questo momento», dice la band, «lotta qui, per il tuo dolore, per andare avanti, per quello che finisce». Il video, costruito assemblando found footage, costruisce un impossibile percorso urbano. Esattamente come il brano, ci ha spiegato il regista Fabio Frandini, il video racconta storie quotidiane, «battaglie che ignoriamo, fino all’annullamento in un’accecante luce solare». How uscirà il prossimo giugno.