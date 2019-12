Disco Zodiac, in anteprima il nuovo video ‘Platino’

S’intitola Platino il nuovo singola della band romana Disco Zodiac, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. Una canzone pop intima e onirica, dove un testo ricco di immagini si armonizza a synth nostalgici e chitarre tremolanti, per un fascino vintage che si trasforma in un crescendo, diretto verso un finale poetico.

«È una canzone che spinge verso la libertà – raccontano i Disco Zodiac – è un incoraggiamento per tutte le persone che spesso si sentono insicure o fragili ma che dovrebbero guardarsi dentro più̀ spesso per capire quanto invece siano preziose per le persone che hanno vicino. Volevamo fosse un pezzo romantico ma con un linguaggio e una metrica moderni. Fa parte del nostro universo retro-pop, anche se stavolta abbiamo sentito la necessità di dare il giusto spazio e la giusta espressività ad ogni strumento senza limitarci alla solita struttura pop. Abbiamo unito cose molto distanti tra loro per creare un corpo unico, in qualche modo di Platino, come dice la canzone».

Nel video, tra falchi, gufi e civette, l’attrice Beatrice Modica è protagonista di una metamorfosi: «Volevamo un video che risultasse singolare, con un significato preciso…la libertà di sprigionare la propria personalità e il proprio modo di essere senza vergogna e senza la paura di restare legati alla superficialità della vita quotidiana».