Dada’, in anteprima il video di ‘Siènte ‘e rrise’

Un mondo grafico coloratissimo e surreale. Una canzone in napoletano, francese, inglese. La produzione di Big Fish. Siènte ‘e rrise (ovvero: senti che risate) è il secondo singolo e video di Dada’ dopo Jesche.

«Ho composto la canzone dopo aver risposto sovrappensiero a mia madre in dialetto napoletano, che è la lingua del mio corpo e del mio cuore», racconta la cantante. «Vivo in dialetto. Sono ispirata spesso dalla giungla onomatopeica del centro storico di Napoli, in cui sono cresciuta e vivo e mi piace fare leva sulla genialità sbrigativa e la profondità emotiva di questa lingua per raccontare a modo mio esperienze comuni, ma da punti di vista inusuali».

Per una canzone incentrata sul concetto di voglia, Dada’ ha pensato a un video pieno di bocche, «invito a curiosare in una sorta di universo surreale e confuso. Il mio scopo era rappresentare proprio il gusto fantasioso e improvvisato tipico del concetto di voglia. È una visione fugace, ma intensa, un desiderio talmente carico che, dopo il suo soddisfacimento, si accartoccia nel “sapore di un attimo” e basta. Succede di tutto, ma va via velocemente… come una caramella. Per fortuna Samantha Bisogno, mia amica e graphic designer, ha colto al volo i miei propositi e ha ordinato le mie idee e realizzato questo videoclip. Ci siamo divertite molto».