Cristiano Godano, guarda l’anteprima del video di ‘Com’è possibile’

Cristiano Godano suona una chitarra acustica, da solo, sullo sfondo di varie immagini: strade di provincia, metropoli, scontri con la polizia, incendi. È il video di Com’è possibile, la seconda canzone estratta dall’album solista Mi ero perso il cuore.

«La canzone cita in maniera lampante Bob Dylan, Blowin’ in the Wind, “la risposta è lassù e soffia nell’aria, quante strade dovrà di nuovo percorrere un uomo”… Sono tutte suggestioni che non hanno risposte, ma lasciano la possibilità di farsi delle domande», ci ha raccontato Cristiano in questa intervista.

Nel video c’è un’altra citazione di Dylan, che in Subterranean Homesick Blues mostrava cartelli con le parole della canzone. Anche Godano regge alcuni cartelli e alla fine di Com’è possibile ne mostra uno con la scritta “I can’t breathe”. «Qualcuno borbotterà perché anche queste cose sono diventate divisive e per me sarà un grande dispiacere».

Il video è diretto da Lorenzo Letizia. «È romano, cura la parte video di lavori in teatro e sono felice di parlarne perché è stato grandioso. Ha fatto anche il video di Ti voglio dire».