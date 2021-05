Cimini, in anteprima il video di ‘Karaoke’

«Karaoke è una canzone fatta di canzoni», racconta Cimini. «Dentro ci sono le citazioni dei miei miti di sempre, che diventano la colonna sonora di una storia d’amore non corrisposta tra un ragazzo, che prova a farsi notare cantando al karaoke, e una ragazza che però non lo nota, passa la sua serata e se ne torna da sola a casa. Tra l’altro, il ritornello è una citazione di citazione perché Cuccurucucu di Battiato è a sua volta una citazione di Cu Cu Ru Cu Cu Paloma di Harry Belafonte. A me è piaciuto portare avanti questa tradizione».

A una canzone fatta di canzoni non poteva che essere abbinato un video pieno di citazioni visive. «È un karaoke di copertine. L’idea è stata quella di dare vita alle più famose copertine della musica italiana, in un gioco di grafica e performance. Tra tutti questi omaggi e citazioni, il pensiero più forte lo dedico, ovviamente, al Maestro Battiato, che nel mondo della musica mi ha insegnato la ricerca. Un ricordo che porterò anche sul palco quest’estate, partendo dalla prima data a Bologna, che sarà proprio questo venerdì, e poi in giro per l’Italia».

Avete riconosciuto tutte le copertine citate? Spoiler: sotto questa immagine trovate l’elenco.





Fabrizio De André “Storia di un impiegato” (1973)

Laura Pausini “Laura Pausini” (1993)

Franco Battiato “La voce del padrone” (1981)

Caparezza “Verità supposte” (2003)

Francesco De Gregori “Rimmel” (1975)

Vasco Rossi “Vado al massimo” (1982)

Beatles “Let It Be” (1970)

Francesco Guccini “Via Paolo Fabbri 43” (1976)

Adriano Celentano “Yuppi Du” (1975)

Squallor “Le perle degli Squallor” (1995)