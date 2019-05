Cimini cerca di riavvicinare le persone alla natura

«Anime Impazzite cerca di riavvicinare le persone alla natura» si spiega meglio Cimini riguardo al doppio video che abbiamo in anteprima oggi. «Secondo me passa dall’ambientalismo di Greta, dalle polveri sottili, fino a quella sensazione di soffocamento che proviamo nella vita di tutti i giorni, dal fare la spesa all’andare in chiesa, fino alle relazioni con le altre persone.»

Il cantautore calabrese, trasferito a Bologna, individua nell’uomo la causa del problema, quindi può solo essere l’uomo la soluzione. «Inquinamento, abitudini e tradizioni sono uniti dal fatto che sono tutte cose inventate da noi, quindi la soluzione che propongo è quella di aprire le finestre e fare in modo di respirare aria nuova, per evitare di scioglierci al sole come un gelato all’equatore.»

Nel video che trovate qui sopra però non c’è una sola canzone, semmai un piccolo trailer di poco meno di 30 secondi. La sua funzione è quella di menu di selezione fra due video diversi della stessa canzone, uno ambientato a Palermo, l’altro a Venezia. Un modo originale di trattare un tema importante come quello dell’inquinamento.

Per quanto semplicistica e un po’ naif, la visione del ragazzo è inattaccabile: bisogna agire e pure adesso. Se volete comunque dibattere di questo e di altro, sappiate che Anime Impazzite esce ufficialmente il 17 per Garrincha, ma è una scusa per il tour che inizierà la settimana successiva. Qui sotto, le date:

22/05 Beltiglio (BN) – Gapè

23/05 Lecce – Cantiere

24/05 S. Salvo (CH) – Beat Cafè

30/05 Modena – EstatOFF

31/05 Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest

07/06 Asti – Il Gulla

21/06 Padova – Sherwood Festival

27/06 Boltiere (BG) – Marc Fest

28/06 Abbadia di Montepulciano (SI) – Konka Music Fest

12/07 Bra (CN) – Bra Mon Amour

13/07 Pieve di Cento (BO) – IV Tempo Festival

06/09 Arezzo – Warehouse Decibel Fest