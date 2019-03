Canarie, in anteprima il nuovo video ‘Mettimi un dito in bocca’

S’intitola Mettimi un dito in bocca il nuovo singolo dei CANARIE, duo formato da Paola Mirabella (honeybird & the birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican). Il singolo è un nuovo anticipo dell’album d’esordio Tristi tropici, in uscita il prossimo il 12 aprile per la neonata Porto Records e Goodfellas.

Il brano si sviluppa attraverso melodie ricercate e sonorità indie pop dal respiro internazionale, tra chitarre à la Mac DeMarco e un testo delicato, figlio della scena cantautorale contemporanea. Le parole del brano si rispecchiano nel video girato da Giuseppe Lanno, richiamo esplicito alla Famiglia Adams in cui la celebre Mano cerca in tutti i modi di ricucire il rapporto di una coppia ormai agli sgoccioli; un tango domestico e sensuale nell’attesa del fulmine fatale che un giorno o l’altro metterà fine alla relazione.

Tristi tropici, infatti, è stato concepito dai due musicisti quasi si trattasse di un’educazione sentimentale, un romanzo di formazione sull’amore ritratto attraverso le sue stagioni, dalla passione ritratta nelle sue sfumature lungo il trascorrere del tempo.

I CANARIE saranno impegnati in un tour che partirà il prossimo 25 aprile, qui sotto trovate tutte le date.

25 aprile – Galzignano Terme (PD), Anfiteatro del Venda

27 aprile – Carpi (MO), Mattatoio

11 maggio – Sassari, Abbabula Festival

17 maggio – Roma, Spazio Diamante

24 maggio – Ascoli Piceno, Teatro dei Filarmonici