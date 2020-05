Camilla Magli si innamora in webcam nel video di ‘Eterno Rosso’

È oggi in anteprima su Rolling Stone il nuovo video di Camilla Magli, giovane cantautrice pugliese che abbiamo iniziato a conoscere qualche anno fa, precisamente nel 2015, quando è stata una delle concorrenti di X Factor. Poi Camilla si è presa un po’ di tempo per capire chi fosse e cosa volesse comunicare e oggi, a qualche mese di distanza dalla finale di Area Sanremo e dopo la pubblicazione della cover de Il posto più freddo de I cani, eccola uscire con un nuovo brano, stavolta inedito, che si chiama Eterno Rosso: una canzone che racconta un’infatuazione repentina, un corteggiamento e una passione che si sviluppano tra due persone alla guida delle rispettive automobili, con i loro sguardi che si incrociano al semaforo. Ma finirà presto, tempo che scatti nuovamente il verde. Trovate il video qui sopra.

Il brano è stato scritto da Gianluca de Rubertis, mentre il video – causa quarantena – è stato girato in casa dalla sorella di Camilla, sotto la guida di Simone Rovellini e con l’aggiunta delle grafiche di Gio Pastori. E la storia si è spostata dai finestrini delle automobili alla webcam e alla videochat, tra messaggi espliciti e voglia di giocare: «Questa canzone vuole intrappolare un attimo di brivido e renderlo eterno, sfidare la quotidianità feroce della gente che passa e non si accorge di quanto sia bello anche solo uno sguardo. Ci basta ignorare i clacson che ci incalzano per essere eroi». Buona visione.

La copertina di Eterno Rosso: