Calibro 35, in anteprima il video making of di ‘Momentum’

«Il momento in cui ci troviamo è di grande incertezza, e quindi fertilità», dice Enrico Gabrielli nel video making of di Momentum, l’ultimo album dei Calibro 35, in anteprima su Rolling Stone. Dopo Decade e moltissimi progetti paralleli, il gruppo è tornato in studio con l’idea di fare un disco diverso, influenzato dai suoni della contemporaneità, dall’hip hop all’afrofunk. «Volevamo fare qualcosa nel modo giusto, al momento giusto e con il sentimento giusto della situazione», continua Gabrielli. Un disco distopico, aggiunge Tommaso Colliva, «dove realtà e finzione sono volutamente mescolate, ma con suoni assolutamente reali».

Un disco immaginato in modo diverso rispetto al passato, ma scritto e registrato nello studio dove la band si è incontrata la prima volta. «L’idea era di tornare alla forma originale dei Calibro, quella del quartetto», dice Max Martellotta nel video, «introducendo però delle cose che non avevamo mai usato, come i campionatori». Potete vedere il video in cima all’articolo. Qui sotto, invece, le nuove date del tour dei Calibro 35:

25.03 IT P.S. Elpidio (FM) – Teatro delle Api

27.03 IT Cagliari – Fabrik club

28.03 IT Livorno – The Cage

09.04 IT Foligno (PG) – Spazio Astra

10.04 IT S. M. a Vico (CE) – SMAV

03.04 BE Charleroi – Eden

04.04 BE Lessines – Centre Culturel René Magritte

14.04 FR Paris – New Morning (Officiel)

15.04 UK London – Islington Assembly Hall

16.04 UK Manchester – The Deaf Institute

17.04 UK Edinburgh – The Voodoo Rooms

23.04 IT Genova – Balena Festival

22.07 IT Milano – Circolo Magnolia

25.07 IT Locorotondo (BA) – Locus festival (w/ Paul Weller)