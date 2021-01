Calibro 35, in anteprima il video live di ‘Glory-Fake-Nation’

Momentum è stato un disco diverso dal solito per i Calibro 35, con un suono più contemporaneo e una presenza maggiore della post produzione. Per questo, trasportarlo sul palco è stata una sfida. «Ci siamo fatti un culo così per capire come farlo, abbiamo trovato una quadra che ci soddisfaceva e abbiamo iniziato il giro», dice Tommaso Colliva. «Brescia, Parma, Bologna, Padova, Milano, Torino, Firenze. I concerti andavano da Dio, quasi tutti sold out, applausi soddisfazioni. Nel frattempo, le notizie sul virus dalla Cina ci correvano dietro». Le prime date del tour, infatti, si sono tenute mentre la pandemia iniziava ad arrivare in Italia. Come sapete tutti, poco dopo la musica dal vivo si è fermata. Per fortuna, la band ha fatto in tempo a registrare la data al Locomotiv Club di Bologna, che ci faranno rivivere grazie a quattro video che pubblicheranno ogni venerdì con cadenza settimanale. Il primo, dedicato a Glory-Fake-Nation, è in anteprima qui su Rolling Stone.

Si tratta del primo brano di Momentum, una composizione basata su un groove di Fabio Rondanini (il batterista della band) creato con un campionatore granulare. «È un po’ il manifesto dell’album», ci ha raccontato il chitarrista Massimo Martellotta nel track by track dell’album. «L’abbiamo messa all’inizio perché dovrebbe spiazzare il pubblico, è diversa rispetto all’idea che tutti hanno dei Calibro».

«Aprivamo i concerti con quel brano», spiega Colliva. «E vogliamo tornare a farlo presto. Prestissimo. Appena si può. Nel frattempo teniamo duro e scalpitiamo in studio. Ci vediamo, si spera, presto».