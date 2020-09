Calibro 35, ascolta in anteprima ‘Appuntamento al Contessa’

Il 25 settembre sarà una giornata da ricordare per i fan del funk, dello spazio, dei film polizieschi e della musica strumentale. Quel giorno, che Record Kicks ha soprannominato “Calibro 35 Day”, i primi tre dischi dei Calibro 35 torneranno in edizione deluxe: si tratta dell’esordio omonimo del 2008, di Ritornano Quelli Di del 2010 e di Ogni Riferimento A Persone Esistenti O A Fatti Realmente Accaduti È Puramente Casuale del 2012. Gli album torneranno su tutte le piattaforme digitali con diverse canzoni extra e verranno anche ristampati su vinile in edizione limitata.

Per quanto riguarda i nuovi brani, ci sono due cover – I milanesi ammazzano il sabato degli Afterhours e Deathwish di Herbie Hancock – e diverse composizioni originali: E nessuno si farà del male, Svolta sul caso D’Amario, New York solo andata, Ballando in balera e Appuntamento al Contessa, tratto da Ogni Riferimento A Persone Esistenti O A Fatti Realmente Accaduti È Puramente Casuale, che vi presentiamo oggi in anteprima su Rolling Stone.

Calibro 35 – Appuntamento Al Contessa by Record Kicks Independent record label & music publishing. The exlosive sound of Today’s scene. Est 2003. Home of CALIBRO 35, HANNAH WILLIAMS, TANIKA CHARLES, MARTHA HIGH & OSAKA MONAURAIL, THE TIBBS, DOJO CUTS,

Il chitarrista Massimo Martellotta lo definisce «un lento languido in chiave soul all’italiana», e ci ha raccontato com’è stato scritto. «Tempo fa venimmo chiamato dalla produzione del film Vallanzasca, gli angeli del male di Michele Placido. Erano interessati a ciò che facevamo e ci chiamarono a impersonare la band che suona la scena iniziale del film e a scrivere qualcosa per la scena stessa», spiega. «Nonostante fossimo in tour in Belgio facemmo di tutto per esserci: la notte precedente alle riprese appena sbarcati dall’aereo ci infilammo in studio per scrivere e registrare qualche brano da portarci dietro e proporre al regista. Tra questi c’era proprio Appuntamento al Contessa».

«Una volta arrivati nella balera dove si girava la scena, oltre al bellissimo circo messo su, ricordo che a Placido piacque subito, ma primati approvarla definitivamente mi guardò dritto negli occhi: “Siamo sicuri che è proprio in stile anni ’70?”», continua Martellotta. Alla fine il brano finì nel film, e ora possiamo ascoltarlo in purezza. E il titolo? «Contessa è il nome dell’albergo che affittò la produzione per tenere i costumi di scena dell’epoca, lì ci diedero appuntamento per provare i vestiti che poi avremmo messo».

I pre-order dei dischi sono già aperti a questo link. Il 25 settembre, infine, i Calibro saranno ospiti di Materadio, la festa di Radio3, per suonare alcuni brani del maestro Ennio Morricone insieme a Roy Paci, Diodato, Sebastiano De Gennaro e Beppe Scardino.