Bluebeaters e Willie Peyote nel nuovo video animato di “Ancora un giorno”

Quando nel 1975 i Portoghesi lasciarono l’Angola, si scatenò una sanguinosa guerra civile tra l’Mpla (Movimento di liberazione marxista-leninista) sostenuto dalla Russia e quelli dell’Unita, sostenuti dagli Stati Uniti.

Su quei giorni di devastante “confusão” Ryszard Kapuściński, uno dei più grandi reporter di tutti i tempi, scrisse il libro «Ancora un giorno», reportage-capolavoro che dal 24 aprile rivive sul grande schermo grazie all’omonimo film di Raúl de la Fuente e Damian Nenow, premiato come miglior film d’animazione agli European Film Awards 2018. Distribuito nelle sale cinematografiche italiane I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, “Ancora un giorno” è un lungometraggio in cui Kapuściński, taccuino e penna alla mano, risponde all’imperativo morale dei più deboli che gli chiedono: «Fai in modo che non ci dimentichino».

Questa la miccia che esplode nel cuore e nella mente di Bluebeaters e il rapper Willie Peyote quando accettano di cimentarsi nella scrittura della title-track della colonna sonora prodotta dalla bolognese Garrincha Dischi.

Nel videoclip montato da Francesca Sofia Allegra, le riprese del regista Davide Spina che immortalano i Bluebeaters sotto il sole cocente a bordo di una jeep si alternano alle spettacolari animazioni di Nenow.

Finito di vedere il bel video che abbiamo in anteprima non resta che aspettare il nuovo album dei Bluebeaters, in uscita in autunno.