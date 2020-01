Bartolini, in anteprima il nuovo singolo ‘Non dirmi mai’

Presentiamo oggi in anteprima Non dirmi mai, nuovo singolo di Bartolini in uscita il 28 gennaio su tutte le piattaforme digitali e primo estratto di Penisola, album con cui il cantautore classe 1995 firma il proprio debutto.

Un brano con cui Bartolini torna alle sonorità che, negli ultimi anni, hanno influenzato gli artisti più ricercati nella scena indipendente italiana, riuscendo comunque a rimescolare le carte in tavola. Il risultato, infatti, è un brano dove chitarre che richiamano gli Strokes si mescolano a tocchi di drum machine, tappeto per un cantautorato figlio dell’immaginario contemporaneo.

Il testo racconta del tempo che passa, della paura di crescere e, allo stesso tempo, di perdere e di perdersi tutti i mali che rivediamo nella nostra generazione come l’ansia, la gelosia e il panico.

Dopo l’EP intitolato BRT Vol.1 e un tour impreziosito dall’apertura di due date dell’Evergreen Tour 2019 di Calcutta e dalla partecipazione al MI AMI 2019, Bartolini potrebbe essere uno dei nomi su cui puntare nel 2020, e Non dirmi mai rappresenta un ottimo incentivo per farlo.