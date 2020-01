AY AY, in anteprima il nuovo video ‘break’

Oggi presentiamo in anteprima il video di break, nuovo singolo del producer tedesco AY AY realizzato in collaborazione con QNTN. Un brano pop elettronico con accenni di drum & bass, brano con cui AY AY ci getta sotto gli occhi il punto di non ritorno cui è arrivato il contrasto generazionale tra padri e figli; una guerra antica come il mondo che proprio questo mondo sta distruggendo.

break è quindi una presa di coscienza, un grido con cui far risuonare il desiderio di sopravvivenza di tutte le nuove generazioni. La Terra sta bruciando, e la dirompente presa di coscienza delle nuove generazioni è una promessa: quella di non farsi “spezzare” dal corso degli eventi. Trasformare, modificare, sopravvivere oggi, con la fiducia di un futuro ancora da scrivere e con la certezza che un cambiamento sia ancora possibile.

Il video, realizzato dallo stesso AY AY, rispecchia il messaggio del brano attraverso immagini reali, montate tra loro per sottolineare il monito che il brano porta con sé, in contrasto con la promessa “non ci spezzerete”.