Arssalendo, in anteprima il nuovo video ‘Ang3l0’

Synth bass oscuri, campioni vocali che si rincorrono dentro una vertigine, le drum machine sincopate come un battito cardiaco che sembra si stia per spezzare. Vi presentiamo oggi in anteprima il video di Ang3l0, nuovo singolo di Arssalendo, producer di casa White Forest, etichetta indipendente romana punto di riferimento nella scena elettronica italiana.

In Ang3l0, brano dall’album LITANÌA, Arssalendo sfoggia una palette sonora in cui convivono accenni alle produzioni Monkeytown – in particolare Alex Banks o Robot Koch – fino a rimandi ai lavori più ‘pop’ di Arca, dimostrando una dimestichezza impressionante nell’estetica contemporanea. LITANÌA, inoltre, è stato composto da Arssalendo come fosse un viaggio immaginario tra numeri naturali non scomponibili, partorito tramite pattern decostruiti, amalgamati con ritmi da club, sub distorti e pad eterei. “È una danza solitaria, ballata ad occhi chiusi, nella propria camera da letto, poco prima che sorga l’alba. Un percorso colmo di vari significati interpretabili soggettivamente, partito in diversi momenti e immortalato dentro ad un computer. È una storia di sbagli raccontata basandosi sui dettagli, narrata così tante volte che si arriva quasi a smarrirne il filo logico. Un viaggio durato mesi dentro la psiche di chi prova piacere nel rinchiudersi e soffrire per le proprie perdite invece di reagire”.