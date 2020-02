Arashi, in anteprima il video di ‘Spiagge adriatiche’

Classe 1995, ha un nome che sembra giapponese (ma è in realtà è il suo cognome al contrario) e una passione per i litorali nostrani: il video che vi presentiamo in anteprima oggi è quello di Arashi, cantautore alessandrino che ha pubblicato qualche settimana fa il suo primo EP, Spiagge adriatiche, di cui ci presenta la title-track: «Le spiagge adriatiche sono quel luogo della nostra mente in cui ci si può concedere un momento per trovare noi stessi. La definizione di quel luogo non é uguale per tutti. Il luogo in cui sei serenamente conciliato nella parte più profonda di te, il luogo che ti permette di essere onesto e di capire realmente chi sei e cosa hai bisogno davvero, il luogo che ha il potere di evocare in te immagini e emozioni nella maniera più sincera e onesta. Queste per me sono le spiagge adriatiche».

L’EP è la messa a fuoco di un percorso iniziato qualche anno fa, partito da sonorità più elettroniche per evolvere nel cantautorato e nel nu-soul. In mezzo tanti live, tra cui gli opening a concerti di Achille Lauro e Cosmo, fino ad arrivare alle nuove canzoni, prodotte da Maiole e uscite per Futurissima. Tra le sue ispirazioni ci sono Mac De Marco, Franco Battiato, Kaytranada. Potete ascoltare il disco qui sotto, prima però vi consigliamo di guardare il video di Spiagge adriatiche e, anche se manca qualche mese, iniziare a pensare alle vacanze in riviera. Che male non fa.