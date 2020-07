Antonio Palumbo, in anteprima il video di ‘Tutto qui’

«Quando ho pensato a un video per la mia canzone, eravamo in pieno lockdown. Mi serviva un’idea semplice da realizzare, e mi è venuto spontaneo utilizzare le mie vecchie foto del mare». Nasce così il videoclip che accompagna Tutto qui, l’ultimo singolo del cantautore milanese Antonio Palumbo che segue l’EP in inglese How Fast We Live uscito lo scorso autunno. Un pezzo dalle sonorità indie-pop e dal sapore vintage in cui Palumbo, come già nel progetto precedente, continua ad interrogarsi sullo scorrere del tempo e su cosa significa diventare grandi. Stavolta però tornando a scrivere in italiano.

Dietro alle immagini del video, che potete vedere sopra, c’è però qualcosa di più personale: «Mio padre stava male, e credo inconsciamente di aver intrapreso questo viaggio nelle mie origini proprio per fare un omaggio a lui, che tanto desiderava tornare in quei posti e che aveva scattato molte di queste fotografie nel paese sulla costa calabrese in cui è nato. Le cose sono precipitate in fretta, è uscito il brano e mio padre si è aggravato, e dopo qualche settimana se n’è andato. Non è riuscito a tornare in quei posti, non sono riuscito a fargli vedere il video. Quindi glielo dedico: ciao papà, passeggerò tra le barche dei pescatori di Palizzi pensando a te».