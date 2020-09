Il concerto a sorpresa di Brunori Sas per la nuova opera di Edoardo Tresoldi

Ieri, sul lungomare di Reggio Calabria, Brunori Sas ha tenuto un concerto a sorpresa in occasione dell’inaugurazione di Opera, la nuova installazione permanente di Edoardo Tresoldi nata per celebrare “la relazione contemplativa tra il luogo e l’essere umano, attraverso la grammatica dell’architettura classica e la trasparenza della Materia Assente”.

“Opera dà forma inoltre alle riflessioni di Tresoldi sulla composizione e decomposizione architettonica: il dialogo tra l’installazione e il luogo si manifesta nella logica distributiva del colonnato che non si adegua del tutto a quella del parco. Simile al controcanto in musica, la loro sovrapposizione funziona come due melodie diverse ascoltate nello stesso momento: attraversando il parco il visitatore incontra armonie e disarmonie tra i due sistemi architettonici”, si legge nella presentazione dell’installazione.

In questo contesto è entrato in scena Brunori Sas con le note del suo ultimo album Cip! e dei suoi più grandi successi, suonando all’interno della monumentale installazione accompagnato da Dario Della Rossa al pianoforte. Il risultato è stato uno show intenso e coinvolgente che ha fuso linguaggio musicale e architettonico trasportando i visitatori in una dimensione sospesa nel tempo e nello spazio. Per farvene un’idea, potete vedere qui sotto il video dell’esibizione, in anteprima per Rolling Stone.