Animatronic, il nuovo progetto di Luca Ferrari dei Verdena

S’intitola REC il primo disco degli Animatronic, nuovo progetto di Luca Ferrari dei Verdena insieme a Luca “Worm” Terzi e Nico Aztori. Un lavoro quasi interamente strumentale, tranne che per qualche intrusione vocale come per il singolo Fl1pper#, di cui oggi vi presentiamo il video in anteprima. Un brano che rappresenta perfettamente la musica degli Animatronic, tra sfumature prog e math-rock, in un continuo caleidoscopio sonoro senza confini stabiliti.

Il progetto infatti parte quasi per gioco nel 2018, con l’incontro tra i tre musicisti e le prime jam session, nate senza una progettualità vera e propria. Ritmi intricati, suoni sperimentali, ed ecco che spunta l’idea di realizzare un album che desse voce al ‘gioco’ sonoro, battezzato con il nome Animatronic. L’animatronica, infatti, è una particolare tecnologia, antenata della moderna animazione, che utilizza componenti elettronici e robotici per dare autonomia di movimento a soggetti, specialmente pupazzi meccanici che venivano usati nei film.

Non è un caso, quindi, che la musica del trio sardo-bergamasco abbia una forte componente visiva miscelata con un’identità tra il freak e il visionario. Anche la copertina e l’artwork sono testimonianza di questo processo creativo e sono interamente realizzati a mano dallo stesso Luca Ferrari. Così come, per chiudere il cerchio, il disco non poteva che essere registrato analogicamente, su nastro, in presa diretta.