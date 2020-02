An Early Bird, in anteprima il nuovo video ‘Talk To Strangers’

Dopo un tour che lo ha visto impegnato in 70 date tra Italia e Europa, oggi torna il cantautore An Early Bird con il nuovo singolo Talk To Strangers di cui oggi presentiamo il video in anteprima.

Il racconta la sensazione di non sentirsi totalmente capiti dalle persone più vicine. Da qui nasce il bisogno paradossale di aprirsi agli sconosciuti sentendosi a volte anche più capiti. L’idea del video, infatti, è quella di seguire e raccontare l’incontro casuale di due ragazze che non si conoscono durante una vacanza in solitaria sull’isola di Malta. La messa in scena di un legame che si costruisce scena dopo scena si intreccia al tema del viaggio.

Due ragazze, due sconosciute, una città che vede mette al centro le loro risate e scoperte: quello delle protagoniste del clip è un viaggio sconfinato, al limite fra esperienza e ricordo ma con tanta dolcezza e delicatezza. Il video racconta l’incastro naturale tra due sconosciute donandogli un’anima vintage, a tratti nostalgica, resa alla perfezione dall’immagine a nastro che fin da subito è sembrata perfettamente in linea con la canzone.