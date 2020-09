Amy Winehouse, in anteprima un estratto dal documentario su ‘Back to Black’

La storia del capolavoro di Amy Winehouse Back to Black raccontata da chi lo incise. Stasera alle 21.15 andrà in onda su Sky Arte (e in streaming su Now TV) Classic Albums: Back to Black, il documentario che racconta il disco di Rehab attraverso filmati inediti di Winehouse in studio, interviste d’epoca, nuovi contributi dei produttori Mark Ronson e Salaam Remi e dei musicisti che parteciparono alle session.

Nell’estratto che potete vedere in anteprima su Rolling Stone, Mark Ronson spiega com’è nata la title track e rievoca il momento in cui la cantante gli spiegò che voleva fare un disco con musica da jukebox. «Mi ispiro alla musica che ascolto», dice Whinehouse in un’intervista. «Doo wop, soul anni ’60, i girl group della Motown. Ho passato molto tempo a giocare a biliardo al pub e quindi ho un debole per la musica da jukebox».

Nell’estratto, che potete vedere qui sotto, Ronson spiega quanto la cantante tenesse ai testi che scriveva. Quando il produttore le suggerì di cambiare un passaggio di Back to Black, «mi ha lanciato un’occhiata perplessa. Continuava a chiedermi: perché dovrei cambiare il verso se mi è uscito così? Questo pezzo di carta è pura sincerità».