27 Febbraio 2020 11:20

Alfio Antico, guarda l’anteprima del video di ‘Pani e cipudda’

Il grande percussionista mette in scena un incontro-scontro di antico e moderno. «La canzone parla di chi si approfitta degli umili. Serve per non dimenticarmi da dove vengo: da un mondo pastorale, fatto di verità»