⁄handlogic, in anteprima il video di ‘Paranoid Android’

«Non c’è gusto nel fare cover se non rischi di fare incazzare la fanbase del gruppo più venerato del pianeta, stravolgendo completamente una delle pietre miliari della storia del rock». Così gli ⁄handlogic presentano la cover di Paranoid Android, pezzone dei Radiohead intoccabili di Ok Computer.

«Il modo migliore per omaggiare artisti che ami profondamente è cercare di imitarli il meno possibile, prendendo come un dono prezioso l’essenza del pezzo (la melodia e il testo) e portandola da un’altra parte, riscrivendone le coordinate quasi come se il pezzo potesse diventare tuo», spiega la band fiorentina che in questo video suona il pezzo dei Radiohead dal vivo in studio

«L’anima di Paranoid Android è folle, sperimentale, già destrutturata e spesso con un sottile velo di ironia: in questo senso è stato naturale ripensarla non in forma canzone, ma come un saliscendi di scenari contrastanti che vogliono rispecchiare anche un testo che racconta di alienazione e panico».

Paranoid Android è contenuta nell’album Nobodypanic. Gli ⁄handlogic nascono nel 2016. Le canzoni del loro primo EP (intitolato proprio EP) sono state rimaneggiate in EP Remixes da vari artisti fra cui Alberto Ferrari dei Verdena e Andrea Appino degli Zen Circus.

La band si esibirà il 27 giugno al Teatro Romano di Fiesole (FI) in una serata con Don Karate con posti a sedere distanziati di un metro (ad eccezione dei nuclei familiari) e mascherina.