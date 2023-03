Annalisa: (ri)nascita di una popstar

Non abbiamo la palla di cristallo e purtroppo nessuna capacità medianica, ma oggi vi diciamo, a poche ore dall’uscita, che Mon Amour di Annalisa sarà un’altra hit. Più di Bellissima? Forse, vediamo. Abbiamo appena iniziato con il paranormale.

A più di dieci anni dal debutto come concorrente di Amici, Annalisa (Nali per gli amici) è finalmente entrata nella sua golden era. Quella delle hit vere, appunto, e non intese come quelle con cui si riempiono la bocca discografici e uffici stampa per parlare di brani che, spoiler, non sentirà nessuno. Annalisa successi ne ha avuti, chiaro, Sanremi ecc, ma solo ora è prepotente in classifica, radio, streaming. Momento che ha combaciato con il suo lancio nel mondo del pop senza troppi significati o pretese se non quello di entrarti in testa, per sempre. Un tuffo senza vergogna, a braccia aperte.

Genere che da noi, se ne parli, fanno tutti la faccia strana: siamo patria di cantautori, col tempo abbiamo imparato a sopportare i rapper, poi a malincuore i trapper, ci siamo fatti andare giù pure il reggaeton. Sì, pure quello. Ma le popstar proprio non ci piacciono. Almeno, ci piacciono solo se sono Elodie (che comunque punta più sul funk, sull’rnb) o solo se cantano le ballad che parlano di cuore, vincono Sanremo e fanno commuovere le mamme. Le robe divertenti no.

Forse non le sappiamo manco troppo fare, per storia, perché non ci proviamo abbastanza. Prima della reunion, Paola di Paola e Chiara disse durante una diretta Instagram che «ogni singolo che portavamo in radio ci veniva letteralmente tirato in testa. “Non è quello che vogliamo in questo momento, dovete essere più così, anzi no più colà”. Uno tiene duro ma poi molla, nel pop o c’è un minimo di riscontro da parte delle radio che ti devono supportare o muori». Sono passati vent’anni, e forse abbiamo capito che un po’ di leggerezza non ha mai ucciso nessuno.

Annalisa si è tuffata in quel mondo lì e ha trovato il suo. Quanti anni sono che sta sulle scene? Leggo su Wiki: dal 2011. Be’, ha iniziato a spaccare veramente quando ha deciso di buttarsi un po’. Vediamo già TikTok invaso di “lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”. Abbiamo già perso il conto dei limoni. Ma pure “io farò una strage stasera, ballo tra le lampade a sfera”. Apprezziamo anche solo l’energia di pensarlo, dopo i 35 anni di età. Ma c’è anche spazio per il verso fluido: “Lei piace sia a me che a te”. Anche qui, senza interpellare gli spiriti, io lo so già come andrà con Mon Amour. Sarà il brano che farà il famoso effetto Silvio Berlusconi: nessuno che lo vota ma poi governa vent’anni. Speriamo solo che Nali non chiami il suo prossimo singolo PierNali.

