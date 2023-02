Annalisa: «‘Bellissima’ a Sanremo? Penso che avrebbe spaccato»

Ci è stata in gara, ma stasera è ospite: parliamo di Annalisa, che si sta godendo il successo di Bellissima. Un brano che sta scalando le classifiche, che è coreografato, tiktokkato e tutte quelle robe lì. L’abbiamo incontrata nel pomeriggio, in una Sanremo decisamente ventosa: «Sono sempre stata convinta di questa canzone, tantissimo, dal giorno in cui è nata», ci racconta. «È nata tra settembre e agosto 2021, ho dovuto aspettare un anno per farla uscire e ho scalpitato tutto il tempo. Non so come dire, ma non ho mai avuto grandi dubbi. Poi, ovvio, dall’essere convinta io al fatto che diventi veramente una hit le cose cambiano (ride). Oltre a sperarlo però, qualcosa mi sentivo».

Uscito a settembre, il brano sta facendo la sua scalata in top ten ed è la colonna sonora di migliaia di balletti sui social. Ma quali sono stati gli ingredienti vincenti? «In questa canzone convivono vari elementi in maniera naturale. È un brano nato in un paio d’ore, il concept almeno e la prima strofa. Dentro c’è la mia passione per le grandi donne della musica italiana, per Nada, per Rettore. Ma c’è pure il mio amore per popstar come Dua Lipa, The Weeknd. E poi la melodia, le sonorità anni ’80. La mia sensazione è che questo pezzo potesse essere un po’ senza tempo».

Poi certo, c’è Joey Di Stefano con i suoi balletti: «La prima volta in cui l’ho visto era poco tempo dopo l’uscita del brano. L’ho ricondiviso perché mi piacevano sia il passo che il parterre, diciamo. Da lì mi sono divertita e ho continuato».

Oltre ai balletti, però, forse Bellissima ha cambiato il percepito che le persone hanno di Annalisa. Lei, perlomeno, se n’è accorta: «Lo spero, me ne sono accorta in tour, quando ho iniziato a farla dal vivo, nei club». Stasera si esibirà sul palco di Piazza Colombo, anche se si dice abbia provato a partecipare al Festival proprio con questo brano. «Non si sono incrociate le tempistiche, ma penso che avrebbe spaccato».

Intanto, quest’anno Annalisa suonerà per la prima volta al Forum di Assago: «Una grande occasione. Da tempo stavo immaginando una festa del genere. Ho in mente di costruire lo show sui punti cardine che dicevo, le sonorità pop mischiate con le tradizioni del canto, della melodia, delle parole. Io non riesco a non dare peso alle parole. Non faccio i trattati scientifici, chiaro, ma per me è importante quello che dico. Non vedo l’ora di pensare a tutti i dettagli di questo show». A proposito di trattati scientifici, chissà se è stufa del fatto che tutti dicano sempre che è laureata in Fisica. Della serie: abbiamo capito, no? «Bravi, il fatto è che non ci crede nessuno. Dicono che non è possibile. Vi giro il numero dell’ateneo, ci sono dei testimoni!».