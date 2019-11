American Music Awards 2019: Taylor Swift ha battuto il record di Michael Jackson

Ieri sera, al Microsoft Theater di Los Angeles, alcune fra le più grandi popstar del mondo si sono ritrovate per gli American Music Awards 2019, l’evento annuale che premia gli artisti e i dischi più popolari negli Stati Uniti.

Protagonista assoluta della serata è stata Taylor Swift, premiata con sei statuette, fra cui quella per l’artista del decennio. La cantante si è esibita con un medley dei suoi successi degli ultimi dieci anni, con The Man, Love Story, I Knew You Were Trouble, Blank Space, Shake It Off – con Halsey e Camila Cabello – e Lover. Al momento dei ringraziamenti, inoltre, la popstar ha detto di voler realizzare “qualcosa che duri nel tempo”, ringraziando i fan per “tutti i bei momenti trascorsi insieme in questi anni”. Swift, durante la sua esibizione, ha lanciato una frecciata a Scooter Braun, il manager che, comprando la Big Machine, l’etichetta per cui Taylor Swift aveva inciso tutti i suoi album, ha acquisito tutti i diritti sul lavoro della popstar. La cantante è entrata in scena indossando una camicia con sopra scritti i titoli degli album acquistati da Braun, con la scritta Fearless in risalto sulla schiena, titolo del suo secondo album che, tradotto, significa “senza paura”.

Nelle settimane che hanno preceduto gli AMA, Swift aveva accusato Braun di averle vietato di eseguire le sue hit sul palco. Secondo un’interpretazione del contratto di acquisizione dei diritti delle canzoni, una performance televisiva equivale a una ri-registrazione del brano e Swift potrà farlo senza chiedere il permesso solo a partire dal novembre 2020, anno in cui ha progettato di registrare nuovamente tutti i i suoi album per tornarne proprietaria. Tuttavia, sembra che l’organizzazione degli AMA abbia poi raggiunto un accordo con Braun, concedendo a Swift la possibilità di eseguire i pezzi durante la premiazione.

Con i sei trofei di quest’anno, inoltre, Taylor Swift ha battuto il record di Michael Jackson, diventando la musicista più premiata nella storia degli American Music Awards, con un totale di 29 statuette contro le 24 che per anni avevano tenuto Jacko sul gradino più alto del podio.

Tra le altre performance della serata, si sono visti il ritorno sul palco dopo due anni di Selena Gomez, che ha presentato per la prima volta in tv Lose You to Love Me e Look at Her Now, e l’esordio agli AMA di Billie Eilish con all the good girls go to hell. Debutto agli AMA anche per Lizzo, con Jerome, mentre i Green Day hanno celebrato il 25esimo anniversario di Dookie suonando Basket Case. E ancora, il ritorno di Toni Braxton, la prima televisiva del nuovo singolo di Christina Aguilera, Fall On Me, il ritorno sul palco di Ozzy Osbourne per il duetto con Post Malone e Travis Scott, e le performance di Camila Cabello, Dua Lipa, Halsey e Kesha.

La serata si è conclusa con il ritorno agli AMA dopo 16 anni di Shania Twain. L’icona del country-pop ha suonato un medley con le sue hit più celebri: You’re Still the One, Any Man of Mine, That Don’t Impress Me Much e Man! I Feel Like A Woman!.

Qui sotto potete leggere l’elenco dei vincitori degli American Music Awards 2019.

Artist of the Decade

Taylor Swift

Artist of the Year

Taylor Swift

New Artist of the Year

Billie Eilish

Collaboration of the Year

Shawn Mendes & Camila Cabello, Señorita

Tour of the Year

BTS

Favorite Music Video

Taylor Swift, You Need to Calm Down

Favorite Social Artist

BTS

Favorite Male Artist – Pop/Rock

Khalid

Favorite Female Artist – Pop/Rock

Taylor Swift

Favorite Duo or Group – Pop/Rock

BTS

Favorite Album – Pop/Rock

Taylor Swift, Lover

Favorite Song – Pop/Rock

Halsey, Without Me

Favorite Male Artist – Country

Kane Brown

Favorite Female Artist – Country

Carrie Underwood

Favorite Duo or Group – Country

Dan + Shay

Favorite Album – Country

Carrie Underwood, Cry Pretty

Favorite Song – Country

Dan + Shay, Speechless

Favorite Artist – Rap/Hip-Hop

Cardi B

Favorite Album – Rap/Hip-Hop

Post Malone, Hollywood’s Bleeding

Favorite Song – Rap/Hip-Hop

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Favorite Male Artist – Soul/R&B

Bruno Mars

Favorite Female Artist – Soul/R&B

Beyoncé

Favorite Album – Soul/R&B

Khalid, Free Spirit

Favorite Song – Soul/R&B

Khalid, Talk

Favorite Artist – Alternative Rock

Billie Eilish

Favorite Artist – Adult Contemporary

Taylor Swift

Favorite Artist – Latin

J Balvin

Favorite Artist – Contemporary Inspirational

Lauren Daigle

Favorite Artist – Electronic Dance Music (EDM)

Marshmello

Favorite Soundtrack

Bohemian Rhapsody, Queen