Al via gli I-Days con Green Day, Imagine Dragons e Greta Van Fleet

Riparte domani I-Days, la tre giorni dedicata (soprattutto) al rock che si tiene all’Ippodromo Snai La Maura, la nuova arena in zona Trenno per i grandi concerti dell’estate milanese raggiungibile tramite metropolitana (M1 e M5) e linee di superficie (informazioni sui mezzi qui).

Headliner della prima giornata, giovedì 9, sono gli americani Greta Van Fleet preceduti dai britannici Struts che Dave Grohl ha definito «la miglior band di apertura che i Foo Fighters abbiano mai avuto», dagli Amazons e dalla band brasiliana Ego Kill Talent.

Il secondo giorno, sabato 11, sarà la volta degli Imagine Dragons. Prima di loro, Rkomi e in apertura i Mother Mother, reduci da un enorme successo tra la generazione Z e KennyHoopla, uno dei più interessanti artisti emergenti negli States che recentemente ha collaborato con Travis Barker dei Blink-182.

Per chiudere, mercoledì 15 sarà la volta dei Green Day. A dividere il palco con loro saranno i Weezer di Rivers Cuomo, un altro pezzo di storia legata all’alternative rock, e gli Amyl and the Sniffers, punk-rock band australiana.

Ecco gli orari delle prime due giornate:

9 giugno (ingresso settore pit Via Lampugnano)

16:00 Apertura porte

17:15 Ego Kill Talent

18:30 The Amazons

19:45 The Struts

21:30 Greta Van Fleet

11 giugno (ingresso posto unico Via Ippodromo, settore pit Via Lampugnano)

13:00 Apertura porte

17:15 KennyHoopla

18:30 Mother Mother

19:45 Rkomi

21:30 Imagine Dragons

I biglietti sono acquistabili a questo link.