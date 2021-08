10 videogiochi musicali da riscoprire durante l’estate

Nell’ultimo anno si è parlato moltissimo di musica e videogiochi. Abbiamo visto i concerti di Travis Scott e Diplo su Fortnite, il nightclub digitale (e l’etichetta discografica) di Rockstar Games, le nuove tecnologie che trasformeranno i concerti, dai trucchi in 3D con gli smart glasses alle canzoni richieste in diretta durante gli eventi in streaming. Ma musica e videogiochi non hanno iniziato a parlarsi durante la pandemia: il discorso è iniziato molto tempo fa, e nel corso degli anni ha dato vita a tantissime operazioni innovative, titoli che hanno intrecciato questi due mondi in maniera originale. Qui sotto trovate una lista di videogiochi da riscoprire mentre vi rifugiate dal caldo estivo. Ce n’è per tutti i gusti: avventure grafiche jazz, risse tra rapper, simulatori di dj e sinestesia in realtà virtuale.

Crypt of the Necrodancer

Che cos’è: Un dungeon-crawler, cioè un gioco in cui si esplorano luoghi pieni di mostri alla ricerca di tesori, ma rigorosamente a ritmo di musica.

Che musica ascolterete: L’autore Danny Baranowsky la definisce spookhouse rock: è un mix sopra le righe di tanti tipi diversi di musica dance. È possibile giocare anche con una colonna sonora personalizzata.

Dove giocarlo: Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, iOS.

Genesis Noir

Che cos’è: Un’avventura grafica psichedelica, ispirata a Le Cosmicomiche di Italo Calvino e con uno stile che ricorda le illustrazioni di Saul Bass, dove l’origine dell’universo si trasforma in un noir a base di jazz.

Che musica ascolterete: Jazz.

Dove giocarlo: Nintendo Switch, PC, macOS, Xbox One.

PaRappa the Rapper

Che cos’è: Un classico dell’era PlayStation, uno dei primi giochi musicali a sfondare anche in occidente. Il protagonista è un «rapper canino sottile come la carta», che conquisterà la sua amata dopo una serie di rap battle surreali.

Che musica ascolterete: Rap demenziale.

Dove giocarlo: Playstation 4 (è la versione rimasterizzata dell’originale del 1996).

Brütal Legend

Che cos’è: Un gioco d’avventura a mondo aperto, creato da una leggenda del settore (Tim Schafer, autore di Monkey Island e Grim Fandango) ambientato in un universo fantasy-metal a metà «tra il Signore degli Anelli e gli Spinal Tap». Il protagonista (il roadie Eddie Riggs) è interpretato da Jack Black.

Che musica ascolterete: Metal, ovviamente: Black Sabbath, Judas Priest, Mötley Crüe, Motörhead e altri classici del genere.

Dove giocarlo: Playstation 3, Xbox 360, PC.

Sayonara Wild Hearts

Che cos’è: Gli sviluppatori lo definiscono un «pop album video game», un gioco d’azione in cui si va in moto e skateboard, si combatte ballando e molto altro ancora.

Che musica ascolterete: Dream pop.

Dove giocarlo: Playstation 4, Nintendo Switch, iOS, PC, Xbox One.

Rez Infinite

Che cos’è: Uno sparatutto su binari in versione musicale, ispirato alla pittura di Kandinsky e al concetto di sinestesia, dove si “gioca” un attacco hacker (anche in realtà virtuale!).

Che musica ascolterete: Techno, elettronica.

Dove giocarlo: PC, Playstation 4.

Eternal Sonata

Che cos’è: Un gioco di ruolo alla giapponese ambientato in un mondo fantastico sognato da Frédéric Chopin prima di morire.

Che musica ascolterete: Musica classica, con diverse composizioni dello stesso Chopin.

Dove giocarlo: Xbox 360, Playstation 3.

Beat Saber

Che cos’è: Un rhythm game in realtà virtuale… ma con le spade laser, ambientato in un mondo illuminato al neon e ricco di effetti visivi psichedelici.

Che musica ascolterete: Elettronica e canzoni di Imagine Dragons, Green Day, BTS, Linkin Park.

Dove giocarlo: PC, Playstation 4.

Def Jam: Fight for NY

Che cos’è: Un fighting game in 3D ambientato nel mondo del rap. Perfetto per chi ama il genere, ma soprattutto per chi lo odia, visto che potrete riempire di schiaffi un sacco di nomi famosi: Method Man, Snoop Dogg, Sean Paul, Busta Rhymes.

Che musica ascolterete: Rap.

Dove giocarlo: Playstation 2, Xbox, Nintendo GameCube.

Fuser

Che cos’è: È una sorta di Tomorrowland simulator, un rhythm game dedicato all’assemblamento di dj set per il pubblico di un festival.

Che musica ascolterete: Una selezione di oltre cento brani di successo. Ci sono Billie Eilish, 50 Cent, i Clash, Lady Gaga, i Coldplay, Childish Gambino e Cardi B.

Dove giocarlo: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.