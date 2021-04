Già pubblicato in un cofanetto dedicato alla carriera della cantante, questa collezione di remix esce per la prima volta in vinile (due LP colorati, uno blu e l’altro giallo) il 12 giugno. Contiene il remix di Rehab di Jay-Z, la versione noir di Back to Black dei Rumble Strips, You Know I’m No Good con Ghostface Killah del Wu-Tang Clan.