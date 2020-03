Un gigantesco cofanetto di 9 LP per celebrare la musica di Biggie. All’interno i quattro album Ready to Die, Born Again, Life After Death e Junior Mafia’s Conspiracy, per la prima volta in un’edizione completa in vinile. In più, l’audio di Life After Death e Born Again è stato rimasterizzato. All’interno del cofanetto, illustrato dal vincitore del Grammy Masaki Koike, anche le note di copertina di Kathy Yondoli, giornalista e autrice esperta di hip hop.