Volvo EX30, viaggio nella sostenibile leggerezza svedese (cap.2, Il Suono)

Una soundbar in auto per ascoltare la musica con la qualità di un club (fatto come si deve) o come nel salotto di casa (con impianto sonoro da appassionai)? a quanto pare è possibile ed è anche già realtà. A bordo della nuova Volvo EX30 è infatti possibile ascoltare la propria musica preferita con tutte le dovute attenzioni sonore, grazie alla soundbar che si ispira al concetto di impianto audio domestico.

Il dispositivo, vera e propria chicca per gli amanti del bel suono, che si tratti di rock, pop, blues e chi più ne ha più ne metta, riunisce diverse casse in un unico pannello e diffonde un suono di qualità superiore in tutto l’abitacolo. Se si sceglie poi di abbinarla all’impianto audio di fascia alta Harman Kardon che tanto spesso si vede sulle Volvo, si potrà ascoltare la musica preferita e i podcast con un suono di qualità impensabile per l’abitacolo di un’auto.

La soundbar di Volvo EX30 è anche un più che degno esempio di design intelligente, proprio perché raggruppando i diffusori in un unico componente, riduce la quantità di cavi e di materiale utilizzato. All’inizio non la si nota nemmeno, poiché si trova sotto il parabrezza ed è perfettamente integrata nella struttura dell’abitacolo. Grazie all’eliminazione degli altoparlanti dalle portiere, è stato possibile ricavare molto più spazio di stivaggio.

Le soluzioni trovate per la soundbar rientrano tra quelle che esprimono un più ampio concetto di ‘centralizzazione’ all’interno della EX30. Anche il vano portaoggetti è stato riposizionato e collocato sotto lo schermo centrale, in modo che tanto il conducente che il passeggero possano accedervi facilmente, grazie anche allo spazio supplementare offerto dal pavimento piatto.

La console centrale è estremamente versatile, grazie a un sistema scorrevole che consente di scegliere esattamente come utilizzare lo spazio. La parte superiore del porta-bicchieri può essere fatta scorrere verso l’esterno per contenere una borraccia o lo smartphone, oppure spostata indietro per avere più spazio. Il tunnel inferiore è dotato di uno spazio protetto per riporre piccoli oggetti come gli occhiali da sole o gli auricolari, mentre l’ampio spazio aperto superiore può contenere una borsa. Il risultato? semplice: una volta cominciato il viaggio con Volvo EX30, non resta che godersi la musica.