Un viaggio al centro della musica a bordo di Volvo EM90

Come un concerto rock ma in acustico, magari in un teatro che in quanto a comfort e atmosfera abbia pochi pari al mondo. Le chitarre che si stemperano negli spazi senza tempo di un Oscarsteatern a Stoccolma o anche alla Göteborg Opera, luoghi affascinanti dove il piacere di ascoltare musica assume un concetto che va oltre il semplice sentire degli strumenti suonare o una voce cantare. Perché il contesto conta, eccome se conta.

Devono aver pensato anche a questo in Volvo, quando, nel fervore del rinnovamento in salsa elettrica, hanno pensato agli spazi di quella che sarà la nuova Volvo EM90. Non semplicemente un’auto (un SUV, per la precisione), ma uno spazio concepito per essere vissuto, note della musica comprese, alla ricerca di una ‘bolla’ all’interno di un un mondo frenetico, pieno di impegni e doveri, dove spesso è difficile trovare il tempo e lo spazio anche per la vita stessa.

Con la nuova Volvo EM90, monovolume completamente elettrica, la casa automobilistica scandinava si è proposta di ricavare esattamente uno spazio per la nostra vita. Si tratta di un’auto progettata come luogo in cui trovare il tempo per stare insieme, pensare o semplicemente rilassarsi. Per intrattenersi con le persone, per trovare pace mentale o per arricchire la propria giornata con tutto quello che serve.

Attorno al nuovo concetto di spazio, poi, c’è un’esperienza premium di livello superiore, oltre a tutto ciò che ci si aspetta da una Volvo, ovvero l’iconico design scandinavo, 96 anni di esperienza nel campo della sicurezza, il massimo del confort e una tecnologia all’avanguardia. “Sarà anche un vecchio cliché – ha detto Jim Rowan, che di Volvo Cars è il Ceo – ma non c’è nessun posto come la propria casa. Un luogo in cui essere veramente se stessi”. Come dargli torto?

L’idea alla base del progetto Volvo EM90 è quella di introdurre un nuovo standard estetico nel segmento delle monovolume. Internamente, la EM90 è stata progettata per essere un vero e proprio salotto in movimento. Offre il massimo confort affinché si possa sfruttare al meglio il tempo trascorso in auto, grazie a dettagli stilistici di gusto scandinavo che assicurano un’esperienza di qualità elevata

E il suono? è tra i piaceri protagonisti a bordo, anche nel sua forma di non-suono. Un ulteriore livello di confort è infatti garantito dalla tecnologia di isolamento acustico e di soppressione del rumore stradale. Le sospensioni pneumatiche e gli pneumatici silenziosi fanno il resto. Tutte queste tecnologie concorrono a ridurre al minimo i rumori che arrivano dall’esterno, consentendo di godere al massimo dell’eccellente qualità dell’audio proveniente da un totale di 21 diffusori Bowers & Wilkins integrati in quella che può trasformarsi in una sala da concerto privata mentre si viaggia. Un viaggio nel centro della musica.