Tutto il senso di Hyundai per il design alla MDW 2024

Questa settimana Milano si trasforma nella capitale mondiale delle nuove tendenze nell’ambito del design e Hyundai ci sarà in qualità di Main Sponsor. La casa coreana supporterà infatti il Fuorisalone.it nel racconto della Milano Design Week 2024 e di Materia Natura, tema scelto per quest’edizione che promuove una cultura del progetto consapevole e la sostenibilità come centro del processo creativo e progettuale. Hyundai ha rinnovato per il quattordicesimo anno consecutivo la collaborazione con Fuorisalone, confermando la centralità del design nella sua visione Progress for Humanity, ovvero la ricerca costante di un progresso utile a tutte le persone, che renda la vita quotidiana sempre più facile, sicura e sostenibile.

Nella storia di Hyundai la cultura del progetto è sempre stata un vettore di sperimentazione di tecnologie e di elaborazione di idee che hanno anticipato tendenze e hanno poi aperto la strada a innovativi approcci al mondo dell’auto. Nel costante lavoro di laboratorio permanente dedicato al futuro, le concept car del brand sono state nel corso del tempo l’espressione più compiuta e suggestiva della sua visione pionieristica: da Pony Coupé Concept disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1974 fino alla recente N Vision 74 (2022), che in un dialogo fra passato e presente omaggia proprio il design di Pony Coupé per anticipare la visione della mobilità del futuro di Hyundai e delle prestazioni elevate e sostenibili. N Vision 74 è infatti un vero laboratorio su ruote, perfettamente funzionante, con un’alimentazione basata su inedita architettura ibrida a batteria e a celle a combustibile a idrogeno.

Nel mezzo, tante altre sperimentazioni sempre sotto il segno del design come territorio dove sperimentare le innovazioni più coraggiose e la vocazione tecnologica innovativa. Nel 2017, ad esempio, fu presentata la “FE Fuel Cell Concept” che anticipava fedelmente il primo SUV alimentato a idrogeno al mondo (la successiva NEXO, introdotta nel 2018) che anticipava il futuro di una società più sostenibile, basata sull’idrogeno – il fuel cell è infatti l’alimentazione in cui Hyundai è leader nello sviluppo. Nel 2018 fu la volta della concept car “Le Fil Rouge”: berlina dal design elegante e sensuale, ispirata agli stilemi del passato, ha inaugurato la nuova filosofia stilistica Sensuous Sportiness.

Il 2019 è stato l’anno di “45”, concept car ispirata a Pony Coupé e punto di partenza per lo sviluppo del crossover elettrico IONIQ 5, presentato l’anno successivo (ed eletto World Car of the Year 2022). Le linee fluide e sinuose del prototipo “Prophecy” (2020) sono state invece l’ispirazione per l’electrified streamliner IONIQ 6, World Car of the Year 2023. Il lavoro di sviluppo dei powertrain fuel cell a idrogeno – iniziato nel 1998 con la concept Santa Fe FCEV, nel 2023 con la prima vettura al mondo prodotta in serie (ix35 Fuel Cell) e nel 2018 con NEXO, unico SUV di serie alimentato a idrogeno FCEV – mostra, ancora una volta, quanto design e tecnologia siano strettamente interconnessi nella visione di Hyundai e orientati a progettare il futuro, che oggi si collega alla vision “Progress for Humanity” e all’obiettivo di supportare la creazione di una società più sostenibile.