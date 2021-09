Rolling Wheels, motori a tempo di rock’n’roll

E’ ora, giriamo la chiave o pigiamo il tasto dello start e diamo di gas. E tempo per rialzare la serranda del ‘garage’ Rolling Wheels. I motori, certo, ma visti al modo di Rolling Stone, come già era stato qualche anno fa e che oggi tornano con una nuova pelle tutta digitale. Dalla musica e dal rock’n’roll, non il genere musicale ma proprio l’attitudine di vita, ai motori, il salto è sempre stato breve. Brevissimo, adrenalinico e dannatamente veloce.

Rolling Wheels sono i motori, quelli di oggi, di ieri e anche quelli di domani. Le due ruote che muovono lo spirito e le quattro che scaldano il cuore. Raccontiamo quello che ci piace: auto, moto, personaggi e curiosità. Intrecciamo i mondi: quello della musica, del cinema, dell’arte, ma anche quello dello sport, con quello dei motori. Sferraglianti come sul palco di un club punk o silenziosi come ad un concerto ‘in cuffia’. Passato, presente e futuro.

Noi ci mettiamo la sezione ritmica, che batta al tempo di un V12 o di un motore elettrico, di un bicilindrico tutto italiano o di un quattro cilindri giapponese. Il resto spetta alle storie tutte attorno, quelle che si raccontano da sole. Le parole scritte, gli scatti e i video. Saranno i nostri RACCONTI VELOCI.

Si parte. Anzi, si ri-parte. Semaforo verde. ROLLING WHEELS!